Poursuivi pour les faits d’abus sexuels et de pédophilie,le Pêcheur de profession a été arrêté et envoyé à la Maison d’arrêt et de correction ce jeudi, par les hommes de la Brigade de recherche du commissariat de police à Ziguinchor.

Le doigt sur le sexe

Marié et père d’un enfant, il a été surpris dans le quartier Alwar par la mère et tante de ses deux victimes âgées respectivement de trois (3) et six (6) ans en train de faire des attouchements sexuels en introduisant son doigt sur le sexe des deux mineures,renseigne Igfm.

La victime avoue

Devant les limiers, le natif de Thiès a reconnu les faits: «je reconnais les faits qui me sont reprochés. Ce sont des choses que je fais sans m’en rendre compte», a -t-il justifié. Et c’est parla suite qu’une réquisition a été adressée au gynécologue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor.