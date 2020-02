La criminalité transfrontalière prend une ampleur inquiétante. »La Brigade mobile des Douanes de Kédougou a réalisé ce mercredi à 2 h du matin, une saisie de 1,444 Kg d’or brut d’une valeur de 33,200 millions de FCFA.La saisie est effectuée sur un Bus immatriculé au Mali en partance pour Bamako via le corridor Sud. Trois prévenus, un Malien, un Sénégalais et un Burkinabé, sont appréhendés. La procédure suit son cours », informe le communiqué publié par la douane, selon la même Vox pop. »Les agents de la même Subdivision (Kédougou) avaient intercepté le jeudi,06 février dernier à 01 h du matin, une livraison de 125 kg de cyanure, un produit hautement toxique, utilisé dans les sites d’orpaillage ». Le communiqué renseigne que l’opération de livraison surveillée a été réussie grâce à une synergie d’actions entre la Brigade mobile des Douanes de Kédougou et la Brigade mobile des Douanes de Sareya, sous le supervision du Parquet de Kédougou. Le propriétaire, un Burkinabé,et le convoyeur de nationalité sénégalaise ont été aussi interpellés et mis à la disposition de la justice ».

