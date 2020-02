L’expert en lutte Sénégalaise de par son vécu Ngagne Diagne, jure la main sur le cœur sur les colonnes de Sunu Lamb,que Balla Gaye 2 doit venir à la rescousse de la lutte, qui traverse une crise assez sombre actuellement. J’accuse Balla Gaye 2 dans la situation de la lutte actuelle. C’est un VIP qui n’est pas n’importe qui dans l’arène. Il doit créer ses propres combats. Il en a la capacité et les possibilités. Il peut jouer sur son carnet d’adresse pour trouver de bons partenaires et organiser ses propres combats. J’accuse Balla Gaye d’en être le principal responsable. Parce que s’il a un combat, l’arène va se relancer .C’est un VIP qui cristallise toutes les attentions et crée du BUZZ lors de ses combats a assuré Ngagne Diagne.

Diaraf Diouf Senegal7 avec Sunu Lamb