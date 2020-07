La construction d’un méga-barrage sur l’affluent du Nil bleu en Ethiopie a entraîné une sérieuse crise politique entre l’Egypte et l’Ethiopie.

La construction d’un méga-barrage sur l’affluent du Nil bleu en Ethiopie a entraîné une sérieuse crise politique entre l’Egypte et l’Ethiopie.

Sélectionné pour vous : Guerre en Libye : La Turquie dénonce les manœuvres destructrices de la France

Pour l’Ethiopie la construction du barrage Grand Renaissance est une question de souveraineté, d’autant plus que la structure sera la plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique. Et permettra par là de vendre de l’électricité aux pays de la région.

Or pour l’Egypte, la construction de ce barrage va entraîné une forte baisse du débit des eaux et entraîné de sérieuses conséquence sur l’agriculture égyptienne. Car le pays dépend à 90 % des eaux du Nil. C’est donc une question de survie dans un pays où l’eau est extrêmement rare.

Sélectionné pour vous : Âgé de 114 ans, un homme réussi à guérir du coronavirus (photos)

La tension entre les deux pays est d’une telle ampleur que l’International Crisis Group a averti que la crise du Nil peut déboucher sur une guerre entre les deux pays.

Ainsi, via le réseau social Tiki Tok, Égyptiens et Éthiopiens se sont « battus » sur la plateforme, chacun essayant de défendre son droit d’accéder aux eaux du Nil, informe bbc.com

Sélectionné pour vous : FMI : « La récession économique attendue cette année sera plus sévère que prévue »