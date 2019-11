Le phénomène est encore de saison. Selon L’As, on note, depuis un certain temps, la recrudescence des crises d’hystérie dans les écoles, pratiquement sur l’ensemble du territoire. Et tout porterait à croire que « Djiné Maïmouna » a repris du service. C’est notamment le cas à Bakel, Gossas et Kounkané. Dans tous ces lieux, les sapeurs-pompiers, qui restent sur leurs gardes, sont intervenus pour évacuer les victimes dans des structures sanitaires.