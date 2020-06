Avec 227 millions d’abonnés, Cristiano Ronaldo est LE sportif sur le plus suivi au monde sur Instagram. Si ses fans commentent quotidiennement ses prouesses footballistiques, ils sont également ravis de découvrir son quotidien de papa et de compagnon idéal. Entre deux séances d’entraînements et quelques câlins à ses quatre enfants, Cristiano Ronaldo adore en effet dévoiler les coulisses de sa vie de sportif de haut niveau.

Ce lundi 29 juin 2020, le joueur de football de 35 ans a d’ailleurs gâté ses fans avec un tout nouveau cliché inédit où il prend la pose aux côtés de son son partenaire colombien Juan Cuadrado. L’occasion pour Cristiano Ronaldo de dévoiler sa toute nouvelle folie capillaire à savoir quelques longueurs ondulées sur le haut du crâne. En légende de la photo, il n’a d’ailleurs pas manqué d’interroger les internautes au sujet de son nouveau look : “Que pensez-vous de mon style comme mon frère Panita (le surnom de Cuadrado, ndlr) ?”.

CRISTIANO RONALDO STAR D’INSTAGRAM

De quoi engendrer de vives réactions dont quelques rires, plusieurs moqueries mais pas mal de compliments : “Des jumeaux” , “Tes cheveux sont au point mon frère”, “Parfait le look”, “Pas mal Cristiano”, ou encore “Tout te va champion !” figurent en effet parmi les commentaires de la publication.

Si Cristiano Ronaldo se plaît à faire le show sur Instagram c’est aussi car… cela peut lui rapporter gros ! Grâce à son immense communauté de fans, le chéri de la belle Georgina Rodriguez peut sponsoriser ses publications… ce qui lui a permis de 42 millions d’euros en 2019, selon une étude de Hopper HQ ! Un joli pactole engrangé avec seulement 49 publications avec différentes marques.

Par E.S.