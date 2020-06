Durant sa carrière de footballeur, Cristiano Ronaldo a multiplié les records. Le buteur portugais, aujourd’hui à la Juventus, a impressionné tout le monde lors de ses passages au Sporting CP, à Manchester United et au Real Madrid. Et grâce à ses performances, CR7 est devenu l’un des sportifs les mieux payés de la planète. Et le natif de Funchal a établi un nouveau record, mais pas sur les pelouses cette fois-ci.

D’après les informations de Forbes, Cristiano Ronaldo a empoché 105 millions de dollars (avant impôts et taxes), soit environ 93 M€, en 2019. Un montant colossal qui lui a permis de devenir le premier footballeur de l’histoire à atteindre la barre du milliard de dollars de gain durant sa carrière. Seuls deux sportifs ont déjà une telle fortune : le golfeur Tiger Woods et le boxeur Floyd Mayweather. Rien qu’en salaires, CR7 a déjà glané 650 millions de dollars, et risque d’atteindre 765 millions de dollars (environ 677 M€) à la fin de son contrat actuel avec la Vieille Dame, en 2022.