Régulièrement critiquée de ne s’être jamais mariée, l’actrice ivoirienne Akissi Delta est enfin sortie de son silence. Remettant en cause l’intérêt démesuré des internautes au sujet de sa vie personnelle, elle a fait une confidence surprenante.

Les critiques n’ont pas de limite lorsqu’il s’agit de la vie des célébrités. La célèbre actrice ivoirienne Loukou Akissi Delphine alias Akissi Delta n’échappe pas à cette loi. Cette femme à succès qui ne semble pas partager la joie d’une vie de famille est durement critiquée sur la toile pour ce coin de sa vie.

C’est sur le réseau social Facebook que la productrice de “Ma Famille” devenue “Ma grande famille” a tenu à se décharger. Elle a apporté des précisions sur sa situation amoureuse. ‘’J’ai un homme à mes côtés‘’, fait-elle comprendre aux ivoiriens.

Akissi Delta fait en effet partie du cercle très fermé des femmes qui ont réussi à s’imposer dans le cinéma ivoirien ou africain. De simple actrice à ses débuts, elle œuvre à ces jours non seulement en tant que productrice mais aussi réalisatrice.

Mais côté vie sentimentale, la bonne femme ne semble pas profiter d’un succès aussi bien disposé. Du moins selon les indiscrétions qui rapportent qu’elle serait une femme délaissée. Voici ce qu’elle répond à ses détracteurs :

“Chers amis, je voudrais faire un petit coucou à tout le monde. Merci pour vos attentions, vos messages et vos appels. Cela me va droit au cœur. Néanmoins je voudrais mettre fin définitivement à cette rumeur qui circule sur la toile depuis un moment. C’est vrai que je ne suis pas mariée légalement mais j’ai un homme bon, doux et gentil à mes côtés et cela dure depuis très longtemps. Je ne veux pas étaler ma vie ici mais sachez que le jour où j’aurai besoin d’un nouvel homme dans ma vie, c’est moi-même qui viendrais vous le dire. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Merci à tous pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur chacun de vous en cette période de COVID et de grande pluie. Merci”, a écrit Akissi Delta sur son compte Facebook.



Née en 1960, Akissi Delta a joué dans plusieurs fils dont « Bal Poussière» en 1988 avec Thérèse Taba, Bakary Bamba, Bagnon et Naky Sy Savané; dans le film « Rue Princesse » en 1991 du réalisateur Henri Duparc.

