Mexique, Sharjah, Belgrade, Bangkok et Dakar, voici les villes, selon BBC, les plus créatives en tenant compte de tous les attributs d’un centre culturel. La capitale sénégalaise a été choisie car elle est la ville la plus à l’ouest du continent africain et un foyer pour la nouvelle génération d’artistes, de designers et d’étudiants du pays. En 2022, la ville sera le premier site africain des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

La capitale est aussi nominée grâce à la fondation en 1989 de Dak’Art qui est la plus ancienne biennale d’Afrique et se concentre sur l’art et la littérature contemporains. Cet événement qui dure un mois est la scène artistique contemporaine majeure en Afrique et se concentre de plus en plus sur la scène des galeries émergentes au Sénégal.

Il y a aussi plusieurs facteurs qui ont participé à cette attribution à savoir : La Fashion Week de Dakar, en juin, qui est un autre événement qui attire de plus en plus l’attention de la communauté internationale de la mode. Plus de 30 stylistes y participent.

Reconnue pour son streetwear surréaliste et ses textiles traditionnels, la créatrice de mode sénégalaise Selly Raby Kane compte Beyoncé et Naomi Campbell parmi ses fans. Bantu Wax, fondée par Yodit Eklund, est une marque de surf fabriquée en Afrique qui célèbre la culture hip-hop de Dakar. Le photographe Omar Victor Diop est un autre créatif à connaître dont le travail éblouissant mêle les portraits traditionnels de l’Afrique de l’Ouest à la culture populaire contemporaine.