Les Éditions Maguilen présentent ce samedi 14 décembre 2019, le recueil de poèmes intitulé ‘’Les Emblèmes du désir’’ de El Hadj Hamidou Kassé, l’ancien Conseiller en communication du Président Macky Sall . Placée sous l’égide du Président de la République, cette cérémonie sera présidée par le ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République. Rencontre qui sera ponctuée par une représentation scénique de quelques poèmes.C’est entre la nostalgie et le désir d’un futur de justice que les thèmes fourmillent dans cet ouvrage. Un livre qui donne une autre dimension de l’auteur de ‘’Les Mamelles de Thiendella’’, qui avait remporté le Prix du président de la République pour les lettres en 1995. M. Kassé, selon la note de présentation parvenue à Dakaractu, revient dans ce recueil ‘’avec la facette du poète des hauteurs, avec une langue dépouillée et saisissante. L’amour et la vie, les combats de l’Afrique et les gloires de l’histoire, la mémoire et la mort, ce recueil nous propose une quête de la Vraie vie’’.