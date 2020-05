En mars dernier, tandis que son papa, Ange, se battait encore contre le coronavirus, Cyril Hanouna avait laissé poindre la possibilité d’une réconciliation avec son grand ennemi de toujours, Arthur. Dans “Ce soir chez Baba”, sa quotidienne tournée depuis chez lui, il avait voulu “remercier les personnes qui ont appris que j’avais eu un petit souci dernièrement” avait-il dit, citant en particulier : “le patron de M6 qui a été exceptionnel, Nagui, Arthur exceptionnels“. Deux mois plus tard, le vent a visiblement tourné.

Cyril Hanouna réclame-t-il des félicitations à Arthur ?

Le célèbre animateur de TF1, avec qui Cyril Hanouna a travaillé il y a presque 20 ans, sur la première chaîne puis sur Fun Radio est toujours sa cible de choix. Encore plus parce qu’il a décidé de reprendre sur C8 (après Julien Courbet) son émission culte, “A prendre ou à laisser“. Le jeu des boîtes a en effet repris le 18 mai dernier sur la chaîne du groupe Canal, en direct.

Et Cyril Hanouna espère bien qu’il réussira à faire oublier la patte d’Arthur. Il a ainsi déclaré ce mardi soir dans “C que du kif” : “C’est vrai que j’ai succédé à Arthur et à Julien Courbet à la présentation de “A prendre ou à laisser” et c’est vrai que ce n’était pas évident… surtout Julien”.

Et alors qu’il se lance ce nouveau défi, Cyril Hanouna a raconté à sa bande avoir reçu des encouragements, et des félicitations de tous… sauf d’Arthur. Grâce à une question subtilement posée par l’un de ses chroniqueurs, en toute spontanéité, il a eu l’occasion d’en remettre une couche sur Arthur. Raymond Aabou lui a demandé si Arthur avait été aussi chaleureux que Julien Courbet et s’est étonné : “Vous n’avez pas eu de textos ? Même avant ? Parce que c’est son émission quand même”.

“Non, j’ai pas de SMS, non”

Le trublion du paf a d’abord ironisé : “Arthur n’a pas de mobile, il n’a plus d’argent” avant de confier : “Non, j’ai pas de SMS, non (…) Même après, même avant, même pendant et non. A moins que ce soit le banquier, mais je ne m’en suis pas rendu compte”. Fallait-il vraiment s’étonner du silence d’Arthur ?

>> A voir aussi : Cyril Hanouna a échappé à un procès à plusieurs millions d’euros !

F.A

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Cyril Hanouna a-t-il osé réclamer des félictations à Arthur ? est apparu en premier sur Snap221.info.