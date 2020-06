Après 10 ans à la tête de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna diversifie son offre. Lui qui a déjà ajouté quelques émissions à la grille des programmes de C8 (Balance ton post, C’est que de la télé, la Grande Darka et plus récemment À prendre ou à laisser) veut asseoir son influence en dehors des studios de télévision. Véritable touche à tout, s’il a déjà posé les grandes lignes d’une adaptation en film de son talk show quotidien, le trublion du paf a également imaginé un projet d’envergure pour le paf.

“Un énorme parc d’attractions destiné à la télévision”

Ce 1er juin, sur le plateau de “C que du kif”, le patron de Benjamin Castaldi a annoncé : “Je vais vous raconter quelque chose et ça m’énerve de vous le dire. Je suis allé voir le maire de la ville de Cannes, l’année dernière, qui est très sympathique, et je lui ai dit : pourquoi (parce qu’ils avaient un énorme terrain) est-ce qu’on ne créerait pas un énorme parc d’attractions destiné à la télévision ?”

Dans le détail, l’animateur a expliqué : “On viendrait, on ferait un immense N’oubliez pas les paroles, on ferait un immense parcours de Koh Lanta, je ferai les épreuves de Fort Boyard….” Baba a également promis qu’il ferait “venir de vrais animateurs” et “d’anciens candidats” sur place.

Une idée qui n’a pas encore abouti, et pourtant, Cyril Hanouna est optimiste. A propos de David Lisnard, il a confié : “Sachez que c’est un énorme budget, bien entendu, mais il était assez intéressée”. Et d’ajouter : “Après, il y a eu le Covid, tout ça donc voilà. J’étais allé le voir avec ses conseillers, on est même allé voir le terrain ensemble. C’est vrai que c’est pas une mauvaise idée, mais c’est un investissement colossal, si on veut bien le faire”.

“Je suis sûr que les téléspectateurs aimeraient beaucoup”

Encensé par ses fidèles chroniqueurs, le trublion du paf a fait valoir : “Je suis sûr que les téléspectateurs aimeraient beaucoup et j’avais pas envie de faire payer des sommes énormes aux gens. On voulait que ça ne soit pas très coûteux, pour les personnes qui pourraient venir de partout. Et donc il faut essayer de voir comment ne pas perdre d’argent”. Affaire à suivre.

