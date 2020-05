La grogne monte alors que Miss France 2020 vient de rentrer à Paris, depuis la Guadeloupe. La reine de beauté a beau avoir attendu la fin du confinement, elle rentre en France métropolitaine pendant une période critique. Et si Sylvie Tellier a défendu : “elle est salariée de la société Miss France, son travail est ici”, la bande de Cyril Hanouna a également calmé le jeu, ce 14 mai.

“Elle a pas mangé une tranche de saucisson dans une foire rien”

Sur le plateau de “C que du kif”, Baba a rapporté à ses chroniqueurs : “Miss France se fait salement insultée pour son retour à Paris”. Et d’ajouter : “Clémence Botino qui a été élue Miss France 2020 en décembre dernier. La pauvre celle là, elle a été élue Miss France la mauvaise année”.

Compatissant, il s’est tout de même moqué : “Ah non mais la pauvre, sans rigoler, on l’aura pas vu de l’année, elle a pas mangé une tranche de saucisson dans une foire rien. Non mais sans rigoler pas un salami. Non mais je te jure, rien rien. La pauvre”. Une remarque qui a fait rire aux éclats Benjamin Castaldi.

Pour répondre aux critiques des haters, Cyril Hanouna a rappelé : “Miss France c’est pas parce que c’est Miss France qu’elle a des passe-droits. Elle était confinée comme tout le monde, elle était chez elle avec la couronne la pauvre”. Il a également rappelé : “Ça me fait de la peine moi, en plus je l’adore elle est très belle et elle était très sympathique Clémence”.

Cyril Hanouna veut prolonger son règne, Sylvie Tellier s’y oppose

Le trublion du paf a également pris la liberté de faire une proposition au comité. “Moi j’ai envie de laisser Clémence une année de plus. Pourquoi on aurait pas deux miss France, elle reste et on en prend une deuxième et on fait un kiff ?” Une question qui a déjà été envisagée par la patronne des Miss. En mars dernier, la directrice générale de l’Organisation Miss France a assuré dans les colonnes du Républicain Lorrain que règne de Miss France 2020 ne sera pas prolongé. Un point c’est tout.

>> A voir aussi : Cyril Hanouna a échappé à un procès à plusieurs millions d’euros !

F.A

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Cyril Hanouna ironise sur la galère de Miss France : “pas une tranche de saucisson, pas un salami” est apparu en premier sur Snap221.info.