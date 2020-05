Lundi 18 mai, Isabelle Morini-Bosc a fait une grosse bourde en direct, à l’antenne de RTL. Un cafouillage que l’animateur de TPMP ne pouvait pas laisser passer sans une petite moquerie.

Une blague bien méditée. C’est donc ce lundi 25 mai, une semaine après que sa chroniqueuse se soit emmêlée les pinceaux à la radio, que Cyril Hanouna décide de remettre cette histoire sur le tapis, et de façon plutôt très subtile. Sur le plateau de C ke du kif ce lundi soir sur C8, arrive le moment du jeu « Quelle est la question », dans lequel les chroniqueurs doivent trouver la question correspondant à la réponse que l’animateur aura donné.

« La première réponse, c’est déjà une darka. Vous ne pouvez pas faire mieux comme réponse sur la première. La réponse est : elle a gonflé les chiffres. On fait un tour d’actu, je vous propose les réponses vous me donnez les questions », annonce Cyril Hanouna. Une réponse qui a immédiatement fait trouver le lien à plusieurs chroniqueurs du plateau, dont Valérie Benaïm, qui, éclatée de rire, répond : « Qu’a fait Isabelle Morini-Bosc à propos des chiffres de RTL ? ». Une réponse qui a immédiatement fait réagir la principale intéressée, « Ah mais je vais le dire, moi ! C’est une bourde que j’ai faite lundi dernier, je me suis excusée… ». En effet, la journaliste a trouvé le bon moment, mais pas la bonne réponse puisque Cyril Hanouna attendait la question posée.

Mais c’est finalement Jean-Michel Maire qui a trouvé la bonne réponse, “Qu’a fait Isabelle Morini-Bosc au sujet des audiences de Gulli ?“. Une bonne réponse que Cyril Hanouna s’est empressé de confirmer, “Très bonne réponse de Jean-Michel Maire. Hé oui, la bourde d’Isabelle. La semaine dernière, dans la matinale d’Yves Calvi sur RTL, Isabelle Morini-Bosc, qui est une spécialiste des chiffres, a fait une petite bourde en annonçant que Gulli, chaîne du groupe M6, avait réalisé un record d’audience de 2,3 millions de téléspectateurs. Il y a eu comme un petit bug”, avant de passer un petit extrait gênant en direct. Suite à ce retour à la surface, Isabelle Morini-Bosc a tenu à s’excuser une nouvelle fois pour cette bourde, “J’ai vu une ligne, et je me suis trompée de ligne. Curieusement, Jean-Marc, quelqu’un de son équipe, a fait la même bourde que moi. Ce qui fait qu’en plus on a cru que j’avais copié sur lui, alors que j’ai les chiffres tous les jours, et que je me suis trompée toute seule, je n’ai besoin de personne pour me planter. Et j’ai besoin de personne pour m’excuser”

À voir aussi : Camélia Jordana critiquée dans C ke du kif

La rédaction

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Cyril Hanouna : sa chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc se confie sur sa bourde monumentale en direct de RTL est apparu en premier sur Snap221.info.