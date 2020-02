PUBLICITÉ

La dame Penda Diagne est une mère d’un bébé de 6 mois. Il y a quelques jours de cela, elle a été enlevée par une bande de malfaiteurs alors qu’elle se rendait nuitamment chez des voisins pour regarder la télé.

Selon les dernières nouvelles, la victime s’est échappée des mains de ses bourreaux dans une sombre forêt non loin de la commune de Dabaly ( départemental de Nioro).

Interrogée, la victime qui est visiblement affectée, dit avoir été abusée plusieurs fois par les malfrats. Et c’est vers les coups de 5 heures du matin qu’elle a pris la tangente et aidé par un conducteur de Jakarta, elle a plus tard réussi à rejoindre le domicile de son mari.

Dans l’immédiat, la gendarmerie a ouvert une enquête…