Décisions du Préfet de Dakar : Trois jours pour acheter des denrées alimentaires à Dakar. Comme annoncé hier que les populations de Dakar ne pourront faire leur marché en denrées que 3 jours dans la semaine. Le préfet de Dakar Alioune Badara Samb a tenu une réunion hier avec les commerçants et les maires pour acter les décisions . Ainsi, il a été décidé de l’ouverture des commerces de produits alimentaires les lundi, mercredi et vendredi, et l’ouverture des autres commerces et activités non alimentaires les mardi, et jeudi. Tous les marchés de Dakar seront fermés les samedi et dimanche. S’agissant, par contre, des grandes surfaces, il a été décidé de la limitation de la présence simultanée de clients dans les enceintes. A signaler, par ailleurs, qu’au cours des débats, les participants ont sollicité la présence de forces de l’ordre pour aider les agents municipaux pour le respect des gestes barrières.