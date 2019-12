La sortie ces derniers jours, d’un des délégués du personnel de la société de gardiennage Dakar Intérim Sécurité, sous la couverture de sa centrale syndicale jetant le discrédit sur ladite entreprise, ne plaît pas à ses collègues. Ces derniers ont fait face à la presse ce 13 décembre pour clarifier un certain nombre de points liés à la situation des travailleurs. Ses camarades se sont démarqués et ont fustigé son attitude qui, selon eux, n’est motivée que par sa mise à pied pour faute commise dans ses services de gardiennage. Contrairement à leur collègue, les différents délégués du personnel syndical ont tenu à rassurer sur la satisfaction de la majorité des points de leur plateforme revendicative touchant au calendrier de congés, les retards et arriérés de salaires, l’IPM, entre autres. Mieux, ils ont salué l’application de la nouvelle convention du secteur de gardiennage par l’entreprise Dakar Intérim Sécurité et rassurent la clientèle que le mouvement d’humeur de leur collègue isolé n’affecte en rien la qualité des prestations. Ses camarades l’invitent toutefois à regagner le collège et à reprendre son poste.





