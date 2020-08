Il risque de pleuvoir dans plusieurs régions sénégalaises ce lundi 10 août 2020, d’après les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), visitée par SeneNews.

Selon le tableau de l’Anacim, des régions ou villes comme Dakar, Mbour, Thiès, Diourbel, Kaffrine, Fatick, Tambacounda et Bakel devraient enregistrer une activité pluviale et des températures qui varieront entre 26 et 30 degrés pour les villes au centre et à l’ouest et 26 et 34 degrés pour ceux un peu plus à l’Est.

Au Sud, l’environnement devrait être nuageux, avec une faible activité pluviale.

