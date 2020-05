Ce mardi 26 mai, Candice Pascal était l’invitée de Daphné Bürki sur le plateau de Je t’aime etc. sur France 2.

Une émission au cours de laquelle la danseuse a retrouvé une personne qu’elle connait bien : André Manoukian. En effet, le chroniqueur a participé il y a plusieurs années à la première saison de Danse avec les Stars. Lors de cette première édition le duo n’avait pas passé la première semaine.

“Ça fait quoi ? Huit ans ? Neuf ans ?”, a déclaré Candice Pascal avant de lâcher “C’était court mais intense”.

Si l’ancien juré de la Nouvelle Star sur M6 a estimé avoir été le pire candidat de l’histoire du show, son ex-partenaire s’est montrée moins dure. “Disons que ç’a été celui au plus haut potentiel mais on n’a pas eu le temps de l’exploiter malheureusement”, a-t-elle alors que tout le monde était en train de rire aux éclats. Tout le monde a eu droit à un visionnage de la performance d’André Manoukian “qui avait failli la décapiter avec ce coup de jambe”. “Je ne me rappelais pas de ce porté mais c’était osé, risqué…”, a reconnu la danseuse.

Par la suite, elle a atteint le top 3 avec Philippe Candeloro et Olivier Dion, avant de remporter le trophée avec Agustin Galiana lors de la neuvième saison.

Chantal Ladesou bientôt dans DALS ?

Présente dans l’émission Chantal Ledeslou a révélé s’être mis à la danse durant le confinement mais cela s’est terminé par “une espèce d’élongation”. “Je me suis cassé la gueule donc j’ai arrêté”.

“C’est vrai qu’ils me proposent ça souvent”, a reconnu l’humoriste. “C’est quelque chose d’intéressant. J’adore danser”, a-t-elle déclaré avant d’indiquer pourquoi elle n’a toujours pas participé au programme animé par Karine Ferri et Camille Combal, c’est pour une bonne raison. “Ils me proposent mais à chaque fois, je ne suis pas libre : je démarre une grande tournée, ou un nouveau spectacle à Paris”.

En attendant, Danse avec les Stars devrait revenir dans plusieurs mois sur TF1 avec une Karine Ferri de retour et dans un tout nouveau rôle…

