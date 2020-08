La sentence est tombée. Le tribunal des flagrants délits a condamné, à des peines fermes, les prévenus qui ont filmé et exercé des attouchements sexuels sur la dame Fatou Ndoye. Ils ont été reconnus coupables de collecte illicite de données à caractère personnel, attentat à la pudeur et outrage public à la pudeur.

Le prévenu Ibou Thiaw a écopé d’une peine ferme de 3 mois de prison, là où Babacar Ndiaye et Moussa Diallo ont été condamnés, respectivement à 2 et 1 mois de prison ferme. En sus, les trois prévenus devront allouer à la dame Fatou Ndoye le montant de 5 millions FCFA pour cause et préjudice confondus.

Pour rappel, les trois prévenus ont été arrêtés par la police de Dieuppeul après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux les montrant faire subir un traitement dégradant à la dame Fatou Ndoye, une fonctionnaire âgée de 31 ans qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales depuis quelques temps.

Cet article Dame agressée à Sacré Coeur – La sentence est tombée est apparu en premier sur Sunubuzz.