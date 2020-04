Ainsi, le roi du Mbalax, un père modèle a lavé l’affront fait à sa fille par son gendre, Dame Amar, mis au gnouf à la suite d’une « party » à la coke qui a viré au drame, il y a plus d’une semaine, dans un appartement aux Almadies.

De source sûre, Youssou Ndour, en bon père de famille et défenseur de sa progéniture, est allé chercher, « en personne », sa fille Ndèye Sokhna pour la « tirer de son choc » afin de la « mettre à l’abri ».

En homme responsable et très soucieux du devenir de ses enfants que Youssou Ndour a agi sans bruits, paroles inutiles et épanchements dans les médias, malgré ses nombreux supports de presse au Groupe Futurs Médias. You a pris sans équivoque sa décision.

D’après la source, la star sénégalaise veut « protéger sa fille » qui a « assez souffert ». « Ce qui est fait est fait, par contre on ne se f… pas de Youssou Ndour et encore moins, de sa fille », martèle la source, soutenant que « fuula moy jaay daxaar …». Belle leçon !