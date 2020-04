Dame Khouma, fils de Khady Khouma, la 9e personne décédée dimanche par le Covid-19, est formel. Pour lui, il y a beaucoup de non-dits qui entourent la mort de sa mère. Ainsi, en déduit-il que sa mère n’est pas morte de coronavirus.

« Personne ne peut m’amener à croire que ma mère est décédé du coronavirus. C’est faux ce que les médecins veulent me faire croire. Ma mère est clouée au lit depuis plus de 3 ans. Elle a eu une double fracture sur un de ses membres inférieurs et en était devenue infirme. Elle ne sortait pas de la maison, donc coupée de tout contact extérieur », a-t-il martelé, dans L’Observateur.

Dame Khouma se demande aussi comment sa mère a pu être contaminée au Covid-19. « Je ne crois pas un seul instant que ma mère est morte de coronavirus. Si c’est le cas, comme ils veulent le faire croire, c’est au niveau du district sanitaire de Djémoul qu’elle a chopé le virus », ressasse-t-il

Article publié par Sanslimites

