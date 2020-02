Mais il aurait dû y avoir 44 points et peut-être un résultat différent du match si les arbitres n’avaient pas manqué un appel évident de gardien de but lors de la tentative de layup de Lillard avec 9 secondes à jouer qui auraient égalé le match.

Lillard était à juste titre furieux des arbitres pour avoir manqué un appel aussi évident et a dû être retenu après le coup de sifflet final.

Découvrez le jeu en question et à quel point les arbitres ont raté celui-ci, car Rudy Golbert a clairement bloqué le tir après avoir touché le panneau:

Damian Lillard is LIVID after the officials miss the blatant goaltend! #PORvsUTA pic.twitter.com/9N2w3hl1BP

— Adam Waybright (@WaybrightAdam) February 8, 2020