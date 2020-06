Le coronavirus a fait plus des milliers de morts dans le monde et près de 30 000 en France. Il est très meurtrier. Quelle est la part de cas graves ? Le taux de mortalité ? Pourquoi touche-t-il plus d’hommes ? Et quelles personnes particulièrement ? Réponses d’immunologues.

[Mise à jour le 2 juin 2020 à 11h56] C’est un fait : le coronavirus a déjà fait plus de six millions de malades à travers le monde et près de 400 000 morts. En France, ce nouveau virus a tué près de 30 000 personnes. Point sur les inquiétudes et chiffres à date.

Le taux de mortalité du coronavirus est de 2 à 3%, supérieur à celui de la grippe qui est de 1 pour 1000 mais bien moindre que celui du Sras qui était de 10%. Comme nous le disait le Dr Gérald Kierzek“la mortalité en elle-même n’est pas énorme, individuellement elle est de 0 à 1 %, c’est pas Ebola, c’est pas la peste, en revanche collectivement il y a un taux de pénétration, un taux d’attaque, dans la population extrêmement élevé, il est très contagieux”.

Les scientifiques s’accordent à dire que 80% des cas de coronavirus sont sans gravité, 15% sont considérés comme sévères et 5% sont jugés graves. “Parmi ces 5%, la moitié a un risque de décès, déclare le Dr Grégoire Cozon, immunologue au CHU de Lyon.. Nous nous retrouvons dans la même situation que la grippe espagnole de 1918 qui avait fait entre 50 et 100 millions de morts dans le monde parce qu’elle s’était répandue sur une population qui n’avait jamais vu ce virus-là”.

“Personne n’a encore de mémoire immunitaire contre ce virus et tout un chacun est susceptible d’être infecté”

“Le Covid-19 est dangereux dans la mesure où il touche une population qu’il n’avait jamais rencontrée auparavant. Personne n’a encore de mémoire immunitaire contre ce virus et tout un chacun est susceptible d’être infecté. Le problème, c’est qu’on n’a pas d’anticorps ni de cellules cytotoxiques spécifiques du virus pour y faire face. Or, comme tout virus qui va infecter une population, il y a toujours des gens qui sont plus faibles que d’autres et qui ne vont pas être capables de s’en défendre efficacement. À titre de comparaison, les virus actuels de la grippe sont beaucoup moins graves parce qu’une proportion importante de personnes y a déjà été confrontée ou a été vaccinée et en a une mémoire immunitaire protectrice. Néanmoins, il faut savoir que la grippe cause entre 5000 et 10.000 morts chaque année en France, même parfois chez des personnes qui sont vaccinées parce que leur système immunitaire est affaibli et ne réagit pas suffisamment. Des chercheurs chinois ont démontré que les formes graves d’infection à coronavirus touchaient essentiellement les personnes de plus de 80 ans avec une décroissance du pourcentage de formes graves chez les sujets plus jeunes“, remarque le Dr Crozon.

L’âge médian au décès des cas Covid-19 en France est de 84 ans.

Dans son point épidémiologiques du 29 mai, Santé Publique France indique que parmi les 100 841 patients ayant été hospitalisés depuis le 1er mars, l’âge médian était de 72 ans. Sur les 18 195 patients décédés à l’hôpital, 71% étaient âgés de 75 ans. En réanimation, l’âge médian était de 66 ans (58% étaient âgés de 65 ans et plus). Parmi les décès en réanimation, 76% avaient plus de 65 ans. Au global, l’âge médian au décès des cas Covid-19 en France est de 84 ans et 91% avaient 65 ans et plus. A l’opposé, sur l’ensemble des décès, 3% des personnes sont âgées de moins de 65 ans. Santé Publique France indique par ailleurs que 3 décès sont survenus chez des enfants de moins de 18 ans. 2 présentaient des comorbidités sous-jacentes ; le 3ème enfant présentait un tableau clinique complexe avec de multiples surinfections bactériennes.

Sans que les scientifiques sachent encore pourquoi, les hommes semblent plus gravement touchés que les femmes par le coronavirus Sars-CoV-2. Selon les chiffres de Santé Publique France du 29 mai, sur les 100 841 patients hospitalisés à partir du 1er mars, 54% étaient des hommes. Parmi les décès à l’hôpital des suites du Covid-19, 59% étaient des hommes. En réanimation, 73% des malades étaient des hommes. Parmi les certificats de décès rédigés par voie électronique et transmis à Santé publique France depuis le 1er mars 2020, les hommes représentaient 54% de ces décès.

78% des cas graves admis en réanimation présentaient au moins une comorbidité, indique Santé Publique France. Cette proportion est probablement sousestimée du fait de l’inclusion tardive de l’hypertension artérielle (HTA) et des pathologies hépatiques dans le recueil systématique des comorbidités. Si l’on considère uniquement les cas signalés à partir de l’ajout de ces 2 comorbidités, la proportion de cas présentant au moins une comorbidité s’élève à 85%. Les deux comorbidités les plus fréquemment rapportées sont le diabète (24%) et une pathologie cardiaque (21%). Des comorbidités sont renseignées pour 66% décès.

Les personnes les plus à risque de développer une forme grave d’infection au coronavirus :

personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée) ;

patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV

les malades atteints de cirrhose au stade B au moins

les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;

les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur pathologie (micro ou macro angiopathie) ;

les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;

les personnes avec une immunodépression : médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn 3 consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé.



Les femmes enceintes à partir du 3e trimestre

Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m2 : par analogie avec la grippe A(H1N1)

Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes souffrant de maladies chroniques (hypertension, diabète), les personnes âgées (plus de 70 ans), immunodéprimées ou fragiles présentent un risque plus élevé. Dans les cas plus sévères, la maladie peut entraîner un décès.

