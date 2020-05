La légende hollandaise de l’Ajax, Danny Blind, compare l’attaquant sénégalais de Liverpool «super moderne» à la superstar de la Juventus, Cristiano Ronaldo. Mais il insiste sur le fait que Sadio Mané n’est pas comme Lionel Messi.

L’attaquant «super moderne» de Liverpool, Sadio Mané, est le nouveau Cristiano Ronaldo, selon la légende hollandaise de l’Ajax Danny Blind. La star sénégalaise a été en forme scintillante avec les Reds cette saison, marquant déjà plus d’une dizaine de buts toutes compétitions confondues, avant la suspension de la Premier League à cause du Coronavirus. Et Blind, père de l’ancien défenseur de Man­chester United, Daley, pense qu’il ressemble à Ronaldo dans sa façon de jouer. «Sadio Mané est le nouveau Ronaldo du football mondial. En tant que attaquant, il est absolument fantastique. Il est superbe dans tous les plans déclaré Blind sur Mirror.

«Mané peut marquer du pied droit, gauche, de la tête…»

«Il peut marquer avec son pied gauche, son pied droit et avec la tete. C’est un joueur complet et incroyable et je pourrais même continuer à citer ses qualités », a fait remarquer la légende hollandaise. Qui estime que «Mané est le joueur super moderne. Si vous regardez ses compétences, c’est une bonne chose, mais il est capable de combiner cela avec des sprints étonnants tout au long du match».

«Cela demande tellement de puissance. Vous devez être incroyablement fort physiquement et mentalement. Sadio a tout pour plaire», a-t-il fait valoir.

Faut noter que ce n’est pas la première fois que la légende hollandaise tresse des lauriers au Sénégalais. En décembre 2019, toujours lors d’un entretien avec nos confrères anglais du Mirror, Danny Blind s’était exprimé sur le débat du classement Ballon d’Or 2019. Alors que de nombreuses personnes ont jugé injuste la 4e place du Sénégalais, le père de Daley Blind a fait savoir que le Sénégalais doit être reconnu à sa juste valeur, c’est-à-dire à côté de Lionel Messi.

«Mané mérite d’être reconnu auprès de Messi»

«Sadio Mané mérite d’être reconnu aux côtés du meilleur attaquant du monde : Messi. Les fans du football en Europe devraient prendre note de ce que fait Sadio dans le championnat anglais où les matchs sont à un niveau et à un rythme très élevés. Maintenant, Mané doit gagner autant de trophées qu’il le peut. A commencer par le titre de Premier League», avait lâché l’ancien défenseur de l’Ajax. Un souhait qui est en train de se réaliser avec ce sacre des Reds qui se dessine… 30 ans après.

Son transfert au Real agité : Ce que Liverpool exige de Mané

Avec de telles qualités décrites par Blind, On comprend du coup, pourquoi l’enfant de Bambali fait courir les grosses écuries européennes dont le Real Madrid. Et par rapport aux envies de Zidane, une nouvelle rumeur circule dans la presse britannique et celle madrilène. De quoi s’agit-il ? Liverpool aurait demandé à Sadio Mané de nier les rumeurs l’envoyant au Real Madrid selon le média «DC». Mais le Sénégalais n’aurait aucune envie de le faire. En effet, le même média affirme que le Sénégalais ne serait pas du tout intéressé à nier les rumeurs qui l’envoient au Real Madrid.

Après près de quatre ans à Liverpool, Sadio Mané aurait clairement des envies à la fin de la saison. Il vrai qu’il est à l’aise à Anfield, mais un club comme le Real Madrid fait rêver tout footballeur. C’est une réalité que Zidane serait ravi de l’avoir dans son équipe. A plusieurs reprises, il a glissé son nom dans son calepin. Mais le Real Madrid sait que l’opération serait trop compliquée et qu’il ruinerait pratiquement l’idée de signer Mbappé en 2021 ou 2022.

Pour cette raison, le club Merengue n’a pour l’instant pas l’intention de faire une offre pour l’ex-star de Southampton, sous contrat jusqu’en 2023 et dont la valeur actuelle est de 120 millions d’euros. Un chiffre très risqué pour Florentino Perez.

Mais il existe une option unique pour voir Sadio Mané porter le maillot de la «Casa Blanca», bien que cela soit difficile à réaliser. La seule possibilité est de voir Liverpool s’intéresser à Gareth Bale et/ou James Rodri­guez. Cela permettra à Sadio Mané de négocier avec le Real Madrid.

Mais sauf surprise, Klopp n’a aucun intérêt ni pour le Colombien ni pour le Gallois. Par conséquent, les options du Lion à Madrid sont pratiquement exclues.

wiwsport.com avec lequotidien

wiwsport

L’article Danny Blind, ancien de l’Ajax et des Pays-Bas : «Sadio Mané est le nouveau Ronaldo» est apparu en premier sur Snap221.info.