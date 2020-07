“Je suis prête”

Le 13 juin dernier, une nouvelle tombait et elle n’allait pas ravir les téléspectateurs. En effet, Le Parisien annonçait que Danse avec les stars ne serait sûrement pas de retour cette année. “Selon plusieurs sources concordantes, TF1 a décidé de zapper cet automne Danse avec les stars”. Cette onzième saison serait uniquement décalée de quelques mois et non annulée : “Nous espérons être là au printemps 2021. S’il n’y a pas eu de nouvelle vague du virus à l’automne, on pourra faire venir des spectateurs” ajoutait la production. TF1 avait réfléchi à la manière dont il pouvait garder l’émission malgré les gestes barrières, peu respectés dans ce type de programme, en plus “pas question d’envisager le parquet sans ce public qui fait partie du spectacle”, ajoutait le Parisien.

Malgré le report de cette saison, le casting commence déjà à se profiler. Malgré le report de quelques mois, il y a fort à parier que certaines personnalités qui avaient déjà signé ne pourront pas honorer leur contrat. Un contrat que Magalie Vaé qui s’est récemment confiée sur les accusations de triche durant la Star Ac, aimerait beaucoup signer. En effet, la gagnante de la saison 5 de Star Academy a fait part de son envie de danser sur le fameux parquet dans les colonnes de Télé Loisirs. “Je ne souhaite pas passer à la télé pour passer à la télé, ce n’est pas ça qui m’importe. Faire une émission qui m’apprend quelque chose, oui, comme dans Dreams sur NRJ 12 dans laquelle j’étais comédienne. Ça aurait pu être Danse avec les Stars : j’ai commencé la danse quand j’étais gamine et je suis tout à fait prête et opé pour apprendre quelque chose dans ce domaine !” Affaire à suivre…

Par J.F.