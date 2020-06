Accusé d’avoir perçu 5 000 m2 à Guediawaye, le ministre des finances et du budget s’est fendu d’un droit de réponse pour nier ce qu’il appelle » cette nformation dénuée de tout fondement, (…) sans prendre la précaution de procéder aux vérifications d’usage qui sont absolument nécessaires. »

Le journal Sud Quotidien cible de la colère du ministre maintient pourtant ses accusations : »Rassurez vous, nous avons procédé aux vérifications d’usage et sommes sidérés par la distribution de quotas de parcelles revenant à des responsables de votre département et à certains membres de direction sur chaque lotissement effectué par le service des domaines. »

Sud Quotidien qui se fait même goguenard : »La vôtre a t – elle été faite à l’insu de votre gré ? En tout état de cause, nous vous exhortons à pousser votre souci de transparence jusqu’à faire publier la liste des bénéficiaires de ces quotas en vertu des principes de recevabilité et de gestion intègre et équitable du domaine public. Revisitez l’attribution de 5 000 m2 par le receveur des domaines de Guediawaye et le responsable des domaines au début de cette année 2020. Le nom de l’attributaire pourrait réserver bien des surprises quant aux accointances avec la hiérarchie du ministère. On ne prête qu’aux riches ( et aux puissants ) n’est pas ! A bientôt dans ces colonnes . »

Face au journal qui persiste dans ses accusations, quelle sera la réaction de Abdoulaye Daouda Diallo ?

• Faire profil bas et laisser l’affaire tomber dans l’oubli ?

• Engager un duel épistolaire avec le journal ?

• Porter l’affaire devant la justice pour dénonciation calomnieuse et diffusion de fausses nouvelles ?

Le dernier choix serait fort risqué, car des dossiers qu’on aimerait peut-être garder sous le coude pourraient se retrouver sur la place publique.

