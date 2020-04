Nous vous parlions de ce malade présentement interné au centre de santé de Darou Marnane pour covid19 et qui refusait catégoriquement de prendre ses comprimés. Malgré les explications des blouses blanches sur son état de santé et sur le bienfait que lui apporterait les médicaments à lui proposés, il n’a pas hésité à jeter les comprimés par terre. Mieux à travers un enregistrement téléphonique diffusé à travers les réseaux sociaux et avec un sarcasme pour le moins ridicule, il laissait entendre qu’il n’avait mal nulle part et que sa maladie n’existait que dans la tête des médecins.

Ce dimanche aux environs de 15 heures, le bonhomme, âgé d’un peu moins de trente ans, a carrément retourné sa veste. À travers une radio locale de la place ( walf-Mbacké) où il intervenait en direct, il se voudra courtois, ravalant complètement son aplomb d’alors, non sans se fondre en excuses. « J’ai dit des bêtises. Je les retire. Je présente mes plates excuses à tous les Sénégalais. La maladie existe bel et bien et je prends mes médicaments. » Une manière bien simple de se » reconstituer malade et de se comporter comme tel »…

DAKARACTU

Pogba, une bonne recrue pour le Real ? La FIFA fixe un prix XXL pour Neymar | Rumeurs Mercato