La foudre est tombée ce jeudi faisant un mort et un blessé. Le drame a eu lieu dans le village de Ndiobène situé dans la commune de Darou Mousty.

C est au cours d’une forte pluie qui s’abattait dans le village que les deux jeunes surpris par celle-ci ci se sont réfugiés sous un arbre où la foudre est tombée sur eux. Le plus âgé est mort sur le coup alors que son jeune frère s’est retrouvé avec des blessures…

Mbargou Diop, correspondant à Louga.

