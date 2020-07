“C’est un vrai gentil”

La place pour présenter “La France a un incroyable talent” est libre. Après quatre saisons à présenter l’émission de talents, David Ginola ne retrouvera pas le jury lors de la prochaine saison, a dévoilé Puremédias. L’ancien footballeur serait devenu “hors de prix”, a glissé un cadre de M6 au Parisien. “L’aspect financier a pesé dans la balance”, a-t-il expliqué sur cette décision avant de lâcher quelques exigences de l’animateur : “D’autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol”. Après Alessandra Sublet, Alex Goude, Sandrine Corman et Louise Ekland à ce poste, la chaîne aurait déjà quelques noms en tête. Celui qui a le plus animé cette émission, Alex Goude, a d’ailleurs suggéré le nom d’un nouvel animateur sur la radio VL ce jeudi 2 juillet.

Dans l’émission “Un éclair de Guény” de Maxime Guény, Alex Goude, devenu animateur de France Télévisions, s’est d’abord montré chanceux d’avoir pu présenter “La France a un incroyable talent” durant de longues années. “C’est la vie de la télé… moi aussi je suis parti ! Mais la vraie bonne nouvelle, c’est que j’ai envoyé un texto à Nicolas de Tavernost (patron du groupe M6, ndlr) pour lui dire merci car je suis celui qui aura animé La France a un incroyable talent le plus longtemps, pendant six ou sept saisons”, a-t-il confié avant de dévoiler celui qu’il aimerait voir animer le show : “Mais ça serait bien qu’ils mettent Jérôme Anthony ! Faisons un putsch ! C’est un vrai gentil (…) C’est une bonne idée, faisons une pétition !”. Avant de savoir si l’idée d’Alex Goude convaincra M6, l’animateur s’est confié sur son expérience qu’il a fortement apprécié : “Je ne l’ai jamais caché, c’était mon émission préférée (…) J’étais à la fois l’animateur et en même temps, sans que les gens le sachent trop, le détecteur de talent qui après les prenait et les faisait travailler à droite-à gauche sur des spectacles ou des événements…”.

Par Marie Merlet