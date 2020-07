“Un nouveau souffle” pour l’émission

Un changement majeur va marquer la prochaine saison de “La France a un incroyable talent”. Si le jury composé d’Eric Antoine, Hélène Segara, Marianne James et Sugar Sammy va rester le même, l’animateur de l’émission David Ginola ne fera plus parti du show. Selon les informations de Puremédias l’ancien footballeur qui a rejoint l’émission en 2016 , quitterait même M6 à la rentrée. Son ou sa remplaçant(e) n’a pas encore été choisi(e), est-il précisé, tandis que Le Parisien indique que la chaîne a déjà des noms en tête. A son arrivée, David Ginola avait permis à “La France a un incroyable talent” de renouer avec des succès d’audiences, après des saisons plus difficiles. La dernière saison diffusée à l’automne 2019, avait rassemblé 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne, souligne Télé-Loisirs.

Pour quelle raison David Ginola quitte-t-il donc l’émission ? Selon Le Parisien d’après les propos d’un cadre de M6 : “L’aspect financier a pesé dans la balance. Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix”. Des informations auxquelles David Ginola et la chaîne n’ont pas répondu. Avec un nouvel animateur, M6 souhaiterait “apporter un nouveau souffle à son programme phare”. Depuis le début du concours de talents il y a 14 ans en France, plusieurs présentateurs se sont succédés avec Alessandra Sublet, le duo formé par Alex Goude et Sandrine Corman, puis Alex Goude et Louise Ekland, avant que ce dernier n’anime seul le programme en 2015 avant l”arrivée de David Ginola.

Par Marie Merlet