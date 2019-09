La star de la musique nigériane, Davido a révélé que la superstar américaine et chanteur de R & B, Chris Brown a demandé à faire partie de son groupe de garçons d’honneur lorsque son mariage avec Chioma aura lieu l’année prochaine. Le chanteur nigérian a sur sa page Twitter dévoilé cette nouvelle que tout le monde a qualifié d’événement incroyablement majestueux. Davido fait actuellement partie de la tournée Indigoat de Chris Brown. En effet, cela peut être attribué à la chimie et à l’amour entre les deux chanteurs.

On pourrait facilement accepter la possibilité d’avoir Chris Brown au Nigeria , revêtu d’une tenue traditionnelle et prêt à prendre d’assaut l’est du Nigeria en comme garçon d’honneur du mariage de Davido.

Plus précisément, Davido a écrit sur sa page :

Pendant ce temps, Davido, récemment fiancé, s’était rendu sur sa page Instagram pour révéler qu’il attendait un enfant de sexe masculin avec son amour, Chioma.

Partageant la photo, il a également écrit:

“Belle vie. Ma jolie femme. Merci pour tout @thechefchi! Et merci d’avance pour ce que nous attendons!