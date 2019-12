Entre Davido et Offset, le courant ne passe plus. A l’origine de cette situation, la récente visite de Cardi B en Afrique et sa décision d’adopter un nouveau nom nigérian, « Chioma B ».

Sur son compte Twitter, le rappeur s’est moqué de la future épouse de Davido, « Chioma », en se demandant comment Cardi B à pu s’abaisser au point de se faire appeler Chioma B.

«Quelqu’un peut-il me dire ce qui se passe ? Je n’arrive pas à croire que ma femme soit tombée si bas au point de porter le nom de la femme de Davido (Chioma B). C’est quoi ce bordel», a écrit Offset.

Davido, 27 ans, n’a pas trouvé le commentaire d’Offset drôle. «Le nom de ma femme est meilleur que celui de tous ceux de ta génération. Je pensais que tu étais un vrai gars de la rue…. Je t’encule», a-t-il réagit.

