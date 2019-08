Après avoir exprimé sa compassion suite au décès de Dj Arafat, le chanteur et compositeur nigérian Davido s’est engagé à subvenir aux besoins de la famille du défunt Dj Arafat plus longtemps qu’il vivra sur terre.

Il n’est plus de ce monde. Dj Arafat s’en est allé dans l’après-midi du lundi 12 août 2019 des suites d’un accident de moto. Sa mort frustre et rend triste les uns et les autres. Pour d’autres, le roi du coupé-décalé a été un homme fort qui a consacré toute sa vie à la Côte d’Ivoire et l’Afrique. De son côté, David Adedeji Adeleke, plus connu sous son nom d’artiste Davido, a du mal à croire à cette mort soudaine et tragique de son ami. Sur son compte Intagram, Davido a partagé une vidéo de lui-même et de DJ Arafat où ils se sont tous deux produits lors du concert de Davido à Abidjan. Dans son message, le nigérian promet s’occuper de la famille de Daishikan le plus longtemps possible.

« La dernière fois que nous avons joué ensemble lors de mon concert à Abidjan, Réveillé ce matin je ne peux pas toujours croire que tu es Parti. Je t’aime mon frère…. Je serai là pour ta famille aussi longtemps que je serai là. Comme on dit les meilleures fleurs sont cueillies en premier. Profitez du paradis YOROBO REPOSE EN PAIX DANS UNE PAIX PARFAITE », a écrit le chanteur nigérian.