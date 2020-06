Le chanteur nigérian David Adeleke, connu sous le nom de Davido, a été surnommé homme à femmes. La star de la musique a eu des relations amoureuses avec des femmes de différents pays avant de se caser finalement avec Chioma Avril Rowland. xxxxxxxxxxxxxx

Nish Kards est un mannequin ghanéen né le 13 septembre 1981. Nish est souvent appelée la Kim Kardashian du Ghana. Elle est sortie avec Davido il y a des années, mais la raison de leur séparation reste inconnue.

Sophie Momodu

xxxxxxxxx

Davido a eu son premier enfant avec Sophie Momudu. Leur relation a été entravée par de nombreux problèmes. La chanteuse était autrefois une mère irresponsable et fumait de l’herbe. Cela aurait rendu leur fille Imade Adeleke malade et lorsque son échantillon de sang a été prélevé à l’hôpital, on a trouvé cette substance dans son sang. La famille de Davido lui a retiré l’enfant et a tenté de l’emmener hors du pays à Dubaï.

Sira Kante

xxxxxxxxxxxx

Sira Kante est un mannequin guinéen basé aux États-Unis qui a été fréquenté Davido pendant un bref moment fin 2014. Ils se sont séparés en 2015, la même année à laquelle Imade Adeleke est née.

Amanda

xxxxxxxxxx

Amanda est la deuxième femme qui a eu un enfant avec Davido. Les deux se sont rencontrés lors de la tournée de Davido en Amérique. Le chanteur avait souhaité que cette relation reste privée mais malheureusement pour lui, Amanda est tombée enceinte. Elle a donné à Davido une jolie petite fille appelée Hailey Veronica Adeleke.

Staicay Brianar

xxxxxxxxxxxxxx

Le mannequin kényan a eu une aventure avec la superstar nigériane lors d’une de ses visites au Kenya pour un méga concert.

Bonjourdakar

L’article Davido : toutes les femmes avec lesquelles il a eu une relation amoureuse avant Chioma Rowland est apparu en premier sur Snap221.info.