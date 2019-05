De Fama Niane à Bineta Camara en passant par Penda Diagne : “Disparitions” au féminin

Au Sénégal, il ne se passe plus un seul jour sans que l’on nous informe un acte odieux. Ces 13 dernières années, informe «Walf quotidien», il y a eu une montée en flèche de la violence basée sur le genre. A Dakar tout comme à l’intérieur du pays. Jeunes, femmes, enfants, tous exposés, sont victimes d’actes inhumains (viols, meurtres, etc.), ignobles que rien ne justifie dans une société censée être organisée et administrée par un Etat de droit.

Seynabou Seck (6 ans)

La criminalité exercée ces derniers temps sur les femmes n’est pas sans rappeler la petite Seynabou Seck (6 ans), enlevée sur le chemin de l’école, en compagnie de son frère. C’était en 2006. Plus tard, elle sera retrouvée égorgée, ses membres inférieurs décapités et le corps sans vie jeté dans un verger, à Keur Ndiaye Lo. Le meurtre, qui s’apparente à un crime rituel, reste toujours impuni.

Penda Diagne (10 ans)

Le 10 octobre 2006, c’est au tour de la fillette Penda Diagne de subir un viol suivi d’assassinat, à Keur Massar. Ses chaussures ont été retrouvées non loin de la demeure de son bourreau. L’auteur des faits, Cheikh Diallo (37 ans), a été condamné par la justice sénégalaise, en 2011.

Alima Diarra

A la gare ferroviaire de Dakar, survenait le meurtre de la Malienne Alima Diarra, le 9 mai 2006. Le corps sans vie de la victime a été retrouvé couché sur le dos, sur un matelas, du sang dégoulinant de ses narines et une tête de biche abandonnée sur place par ses bourreaux. La victime vivait dans l’enceinte de la gare ferroviaire avec sa famille.

Penda Sène

Le 25 février 2006, Penda Sène a été retrouvée sous un grand arbre, vers l’usine Bata à Rufisque. Les limiers ont constaté sur les lieux du crime une blessure très large au niveau du cou de la victime, provoquée par une arme tranchante. Au niveau des cuisses, des traces blanchâtres de sperme laissant penser à un viol suivi de meurtre étaient visibles. Le certificat de genre de mort établi fait état d’une «plaie traumatique qui a sectionné les vaisseaux du cou».

Ndèye Selbé Diouf

Ndèye Selbé Diouf disparaissait tragiquement le 5 octobre 2008. Cette jeune écolière était venue en vacances à Guédiawaye. Mais elle sera confrontée à une mésaventure qu’elle ne soupçonnait nullement. Elle a été sauvagement violée avant d’être égorgée. L’auteur de ces faits est un certain Abdou Lahad Wade.

Aida Camara

Dans les locaux du commissariat central de Dakar, Aida Camara trouvait la mort, le 3 décembre 2008. Un meurtre voilé sous le sceau du suicide. Elle fait partie des 25 personnes victimes de tortures recensées par Amnesty et la Raddho sous le régime de Wade. Aida Camara était arrêtée et accusée d’avoir empoisonné la Française Marie Claude Emonet, retrouvée morte dans la banquette arrière de sa voiture.

Fama Niane (34 ans)

Le 12 mars 2009, Fama Niane elle a été retrouvée, sur la plage de la Corniche ouest (Koussoum) découpée en 13 morceaux et mis dans des sachets. L’enquête qui avait porté ses soupçons sur Alioune Kandé finira par l’innocenter. Hélas, l’auteur, qui a été poursuivi jusqu’à la frontière mauritanienne, a échappé à la justice sénégalaise.

Mously Lo (28 ans)

Mously Lo a été assassinée à Touba le 24 avril 2009. Les enquêteurs ont trouvé la victime dans une chambre, avec des blessures visibles au niveau de la boite crânienne et beaucoup de sang dans les yeux. Son meurtrier a été condamné, en 2014, à la perpétuité.

Maimouna Ndione (62 ans)

Le 31 août 2009, Maimouna Ndione a été décapitée et découpée en morceaux, ses intestins et certaines parties de ses organes mises dans une bassine, dans sa chambre. Alors que la tête, un bras et une jambe étaient enterrés dans l’arrière-cour de la maison. Cela s’est passé au quartier Ibrahima Mbengue, à Guinaw-Rail-Sud. L’auteur de ces faits, Mamou Diaby, a été condamné à la prison à vie, il y a trois ans.

La Chinoise Hu Pyeping (23 ans)

Une femme asiatique dénommée Hu Pyeping, était retrouvée à moitié brûlée et ses membres attachés avec un ruban adhésif par son employé. Le médecin légiste conclura à une «strangulation, un traumatisme cranio-encéphalique et des brûlures graves comme cause de la mort». L’enquête ouverte, à cet effet, a été à l’origine de l’arrestation du Chinois Yue Xu Yong, 23 ans, marin demeurant au Point E.

Bigué Pouye (14 ans)

L’histoire tragique de Bigué Pouye n’a laissé personne indifférent. Ce fut le 10 décembre 2014, lorsqu’elle a été retrouvée nue, bâillonnée, violée et tuée, mains et pieds ligotés, le visage en sang, les dents arrachées. Elle a été assassinée par un homme hébergé et nourri par son propre père.

Fatoumata Mactar Ndiaye (63 ans)

Assassinée le 19 novembre 2016, alors que la communauté mouride célébrait le Magal de Touba. Fatoumata Makhtar Ndiaye, 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a été tuée à son domicile, à Pikine Khourounar. L’auteur présumé des faits, Samba Sow dit ‘’Bathie’’, n’est pas encore jugé depuis trois ans.

Yacine Coulibaly (56 ans)

Yacine Coulibaly a été assassinée dans sa maison, dans la nuit du 18 au 19 août 2016, à Keur Mbaye Fall. Retrouvée ligotée et bâillonnée dans sa nouvelle demeure où elle venait de déménager depuis 8 mois seulement, Yacine Coulibaly devait préparer le baptême de sa petite fille née aux Etats-Unis. Les bijoux, les tissus et tout l’argent qui devaient servir à la fête furent emportés.

Mariama Sagna (35 ans)

La violence préélectorale a emporté, le 8 octobre 2018, Mariama Sagna, militante de Pastef, étranglée à mort à son domicile, à Keur Massar. Deux suspects sont en prison pour ce meurtre.

Bineta Camara (23 ans)

Bineta Camara est la dernière victime de violences basées sur le genre. Elle a été victime d’une tentative de viol suivie de meurtre, le samedi 18 mai dernier à Tambacounda. L’auteur présumé des faits, Pape Aliou Fall, est placé sous mandat de dépôt, en attendant son jugement.

Coumba Yade (16 ans)

Coumba Yade a été également victime d’abus sexuel avant de passer de vie à trépas. Cette histoire presque passée inaperçue et qui a eu lieu avant celle de Bineta Camara de Tamba, s’est passée à Thiès.

Ndèye Sy (21 ans)

Jeune caissière dans une entreprise à Saly Portudal (département de Mbour), Ndèye Sy a été violentée puis violée par un homme accompagné d’un vendeur de parfum, le 6 mai 2019. Un homme a fait irruption dans son lieu de travail et, sans crier gare, l’a bâillonnée après l’avoir solidement ligotée, aidé du vendeur de parfum. Son bourreau a introduit une bougie dans son vagin et l’a ensuite violée. Après son forfait, le jeune homme a abandonné la victime qui se débattait pour se libérer.

Anta Thiam (49 ans)

Dans la nuit du 19 janvier 2019, Anta Thiam a été trouvée morte à son domicile, au quartier Saly Tapée à Mbour. Un étranger âgé de 30 ans et originaire d’un pays limitrophe a été interpellé. Pour l’heure, 3 suspects sont arrêtés.

Seneweb