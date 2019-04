De la zakat, de l’impôt et de la zakabilité (Dr Ahmed Khalifa Niasse )

Zakat est un mot arabe qui signifie, entre autres, valorisation. Sourate Djouma, Verset……… Sourate…….. En réalité il s’agit d’un impôt direct. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s’agit pas d’une dévotion spécifique aux musulmans. Même s’il est indéniable que le Coran le place en troisième position après la prestation de foi et la prière canonique. Car la zakat s’applique à tous les citoyens de l’Etat islamique. Y compris les non musulmans. Lesquels représentaient 90% du premier État islamique. Et, ce, durant mille ans.

Pour cette catégorie de citoyens cette partie de la zakat s’appelle kharaj que l’on peut traduire par prélèvement.

L’autre sous produit de la zakat ce sont les droits de Douane. appliqués à l’importation des biens.

D’ailleurs ce mot douane a été emprunté à l’arabe. Par allusion au grand fauteuil à deux places que l’Agent Percepteur de l’Etat partageait avec l’importateur pour négocier la taxe à payer. Les droits étaient payés en nature sur le produit même. Y compris les produits de consommation frappés de prohibition pour les musulmans. Tels que les spiritueux et les porcins.

Le Khalife Omar avait recruté des agents non musulmans pour percevoir ces taxes (Djizyah ).. Il a lui même essuyé des critiques acerbes en son temps.

En ce qui concerne la zakabilité elle s’applique à tous les produits de l’économie.

Cependant certains confondent la zakabilité indirecte avec une non zakabilité.

De l’assiette.

L’assiette de la zakat se situe entre 2.5% qui le plancher et 20% qui est le plafond.

Nul ne peut percevoir moins de 2.5%. Ni plus de 20%.Ce taux plancher de 2,5% est appliqué à l’argent et aux métaux précieux Le plafond de l’assiette est de 20%. Exprimé en 1/5ème(khoumous). Il s’applique principalement aux butins de guerre, aux mines( fer, phosphate, pétrole) dont la désignation technique est roukaz.

Notons aussi la zakat sur le bétail. Comme les ovins, les bovins, les caprins et les camelidés. À laquelle ne sont pas soumises les bêtes de somme. Quel que soit leur nombre.

Quorum

*Ovins et caprins 40 têtes

*Bovins……… 30 têtes

*Camelidés… 5 têtes

Pour les Camelidés 5 têtes pour un ovin ou un caprin. Ainsi de suite.

Il faudra atteindre 25 chameaux pour sortir comme zakat un petit d’un an.

Pour le bétail seul l’élevage extensif paie la zakat. À l’exclusion de l’élevage intensif ainsi que les bêtes de somme. Tout autre cas obéit à la règle de la contribution indirecte.