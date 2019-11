L’ambiance n’est plus la même à Naples. Face à la mutinerie de ses joueurs au début du mois, le Président napolitain, Aurelio De Laurentiis

a pris des décisions fortes. Il a décidé de se séparer de ses cadres dont Kalidou Koulibaly qu’il a d’ailleurs placé sur la liste des transferts.

Le président de Napoli, De Laurentiis a confirmé avoir placé Kalidou Koulibaly sur la liste des transferts. Il pourrait partir dès ce mois de janvier en cas de bonne offre.

Une retenue sur le salaire brut mensuel des cadres

Le patron du Napoli a lancé le feu vert pour la procédure contre ses joueurs, qui ont séché une mise au vert au début du mois. Très remonté, le sulfureux dirigeant a, selon Made In Foot visité par Senego, déjà fixé une retenue sur le salaire brut mensuel de 25% pour tous les joueurs. Allan, qui a insulté le vice-président Eduardo De Laurentiis, est quant à lui sanctionné d’une retenue de 50% sur son salaire selon la Gazzetta.

Valeur des joueurs

Avec cette décision, Aurelio De Laurentiis accepte de s’asseoir sur plusieurs dizaines de millions d’euros. Malgré leur fin de contrat, Callejon et Mertens disposent d’une valeur respective de 20 et 25 millions (selon Transfermarkt) et partiront donc pour zéro euro. Le dirigeant risque aussi de faire des concessions en inscrivant sur la liste des transferts les autres leaders de la fronde, puisque Allan, Koulibaly et Insigne disposent de fortes valeurs marchandes (60, 75 et 65 millions).