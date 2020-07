Sur le plateau de Africa 7, l’ancien bras droit du président Macky Sall, Moustapha Diakhaté, alerte sur un deal entre le président Macky Sall et les frondeurs du PDS tel que l’ex secrétaire général national adjoint du Parti Démocratique Sénégalais, Oumar Sarr. Pour l’ancien parlementaire, les deux hommes politiques sont entrain de faire des manœuvres pour liquider le Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

« Le Nouveau Parti Démocratique (NPD), qui sera mis en place par Oumar Sarr et acolytes, est un parti de contribution. Une formation politique créée par Macky Sall dans l’optique de former un gouvernement de débauchage et pour la liquidation du PDS”, dit l’ancien ministre chef de cabinet du président de la République.

