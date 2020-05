Invité à un « Spécial Akilee-Senelec », ce vendredi 22 mai, Souleymane Souaré du Syndicat Satel de Senelec a tout simplement vu l’émission annulée au moment où il devait s’y rendre. Plus précisément autour de 20 Heures. S’agit-il d’une faute de programmation ou d’une esquive des potentiels co-débatteurs ?

Des informations reçues par Seneweb, l’on a appris que Mademba Sock, ancien Secrétaire Général de Sutelec a évoqué des engagements pris ailleurs, là où Habib Aïdara, l’actuel SG du Syndicat Sutelec, a prétexté des « relations fraternelles » avec M. Souaré pour décliner l’invitation.

MM. Sock et Aïdara, deux personnages à la pointe du combat de Senelec contre le contrat Akilee. Ils ont été présents à beaucoup de débats où ils étaient seuls sur les plateaux, sans véritables contradicteurs. D’ailleurs mercredi dernier, à l’émission « face à Pape Alé », le SG de Sutelec a pu exposer des arguments qui seraient contestés par des voix en interne.

Mercredi 20 mai, Matar Sarr, le secrétaire Général du syndicat Syntes de la Senelec, favorable au contrat Akilee, n’a pas pu arriver à temps à un débat à l’émission « L’Essentiel » sur la Sen Tv. Motif il avait été convoqué par le DG de Senelec Papa Mademba Bitèye, lui et M. Souaré juste avant de se rendre à l’émission. Conséquence, il n’a pas pu y participer.

À noter que Souleymane Souaré dont le syndicat est favorable au contrat, avait été retenu en France pour des raisons liées à la fermeture des frontières et n’a pu finalement rallier le Sénégal que la semaine dernière.

Dans ce dossier, deux syndicats (Sutelec et Sudeten) sont en désaccord sur le dossier là où Syntes et Satel plaident en sa faveur.

À quand donc un débat contradictoire avec des personnages près du dossier avec une meilleure connaissance de l’entreprise ? Avouons que pour un domaine aussi technique, l’intérêt du débat est d’avoir en face à face, entre autres, des syndicats opposés pour un débat fructueux.