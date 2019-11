L’arène est en deuil ! Pape Dia grand-frère et agent de Serigne Ousmane Dia n’est plus. Il est décédé à la suite d’une courte maladie. Pape Dia, réputé pour sa discrétion, sa simplicité, sa disponibilité et surtout sa courtoise, a rendu l’âme, hier vers midi, à l’hôpital de Thiès où il était interné depuis son retour de la France. Une grosse perte pour le double roi des arènes, qui était à son chevet dans l’Hexagone. Un séjour durant lequel les médecins lui avaient prédit que son frangin n’avait plus que quinze jours à vivre. Une nouvelle que Bombardier a cachée à sa famille. Pape Dia sera enterré ce lundi à Touba, comme il l’avait recommandé à son frangin. «Les Échos» présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, surtout à Bombardier et à la famille de la lutte.