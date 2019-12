La levée du corps du directeur de publication de ‘’Walf Quotidien’’, Abdourahmane Camara, s’est tenu ce mercredi à la mosquée Aboubakry Sadikh de Sacré-Cœur. Des témoignages touchants ont renseigné sur la grandeur de l’homme de presse que fut ‘’Camou’’, sur les ondes de la Rfm.

Professeur Jean Meissa Diop : «Une grosse perte pour la presse sénégalaise» «Vous voyez tous ceux qui sont présents aujourd’hui à la levée du corps d’Abdourahmane Camara. C’est cette feuille de présence là, en quelque sorte, qui témoigne de l’importance ou bien de l’attachement de ces jeunes-là à Camou.»

Me Madické Niang : «Abdourahmane, je l’ai côtoyé pendant 30 ans…» «Un homme discret, loyal et fidèle. Abdourahmane, je l’ai côtoyé, je peux témoigner, depuis 30 ans. Je ne parle pas de ce qu’on a vécu à Saint-Louis.»

Souleymane Ndéné Ndiaye : «Il a exercé son métier dans l’éthique et la déontologie» «Je n’ai pas de souvenir d’Abdourahmane comparaissant. Cela veut tout dire qu’il a exercé son métier dans la pure tradition de l’éthique et de la déontologie.»

