Suite au rappel à Dieu d’Ablaye Sèye Moreau , Baba Tandian adresse ses condoléances à sa famillemais aussi au monde du basket-ball sénégalais. L’ancien patron du Basket sénégalais, dans une note a également exprimé le souhait de voir Dakar Arena porter le nom de l’ancien président du comité olympique sénégalais.

Voici l’intégralité de son hommage :

Je voudrais, adresser à la famille du basket toute mes condoléances à la disparition du grand Ablaye Seye Moreau disparu à jamais ce matin très tôt, une grande perte pour le monde du basket. Un monsieur qui a servi le basket, qui s’est sacrifié pour le basket de son pays le Sénégal et le basket mondial. 1er Sénégalais à avoir dirigé le basket mondial, cela mérite d’être souligné. Je voudrais, au de Saint-Louis Basket Club et à mon nom propre adresser mes sincères condoléances à sa famille, à sa soeur Astou Seye 1ere vice-présidente de Saint-Louis Basket, au maire de Saint-Louis M. Mansour Faye à toute la population de Saint-Louis, à la famille du basket au président de la fédération de basket et aux supporters du basket. Que la terre lui sois légère et que dieu ait pitié de son ame. Et c’est le lieu de rappeler le souhait du monde du basket voir Dakar Arena porter le nom de Ablaye Seye Moreau Arena (A.S.M.A). Paix à son âme !