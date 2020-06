Le Chef de l’Etat a réagi suite à la disparition de Abdoulaye Sow Moreau, ancien Président de la Fédération internationale de Basket (FIBA). « Le Sénégal vient de perdre un de ses illustres fils, Ablaye Seye Moreau. Sportif chevronné et premier africain à diriger la #FIBA, il était un homme pétri d’humilité et d’intégrité.

Mes condoléances émues à sa famille, au monde du basket et à la Nation », a écrit Macky Sall sur Twitter.

Senegal7