L’ambassadeur du Maroc au Sénégal a tenté de rassurer, après la mort du Sénégalais Amath Coly, qui se serait immolé par le feu. Une version d’ailleurs contestée par ses proches au Sénégal.

“Nous avons une coopération militaire et policière avec le Sénégal, un pays frère. Je peux vous assurer que l’enquête se fera dans la plus grande clarté et nous avons confiance dans la police”, confie le diplomate marocain Maleh Abdou Salam sur L’Obs.

Pour rappel, le Sénégalais, originaire de la Casamance, âgé de 37 ans, a été retrouvé mort dans son appartement à Salé, une ville située à quelques encablures de Rabat, la capitale du royaume chérifien. Les autorités marocaines brandissent la thèse du suicide, mais sa famille réclame une enquête et sollicite l’aide des autorités pour son rapatriement.