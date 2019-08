Décès de Amath Dansokho. Une génération s’en va. Deux ans de Djibo Kâ sous terre. Quarantième jour de Tanor. Enterrement de Jacques Diouf.Décès de Amath Dansokho.

Une génération s’en va ! Dansokho ne laissait personne indifférent, c’est ce qui faisait son charme et sa spécificité. C’est un homme politique spécial. On pouvait être ou ne pas être d’accord avec lui mais nous reconnaissons tous que c’est un vaillant homme politique et grand patriote. Pas plus tard que ce matin je disais que notre génération doit parachever le combat de nos illustres devanciers, Mahmout Diop, Cheikh Anta Diop, Lamine Arfang Senghor, Abdoulaye Bathily, Landing Savané, Joe Diop, Amath Dansokho, Omar Blondin Diop, Mamadou Diop Decroix, Talla Sylla, le mouvement des étudiants de Mai 68 etc…

J’ai encore le souvenir frais de son Interview (étant ministre d’État) sur l’OBS en juin 2015 disant clairement que: ‘’…Le pays est en danger. Tout le prouve. C’est très grave ce qui se passe. Nous n’avons pas résolu les problèmes pour lesquels nous nous sommes rassemblés. C’était pour sauver le pays, éviter qu’il ne sombre dans la barbarie et la confusion. Ce n’est pas réglé…’’.

Avec Teledakar