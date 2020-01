Un an après le décès d’Ahmed Bachir Kounta, sa famille est toujours prostrée dans la douleur. Sa fille Amina Kounta, elle, n’oubliera pas ce jour tragique qui avait coïncidé avec celui de son anniversaire. Un an après, Amina Kounta commémore dans la douleur son anniversaire et le décès de son père. Voici son témoignage poignant sur les réseaux sociaux.«17 Janvier, une date inoubliable marquée par deux événements… Un an déjà que je n’entends plus ta belle voix Papa, je ne vois plus ton petit sourire éclatant… Quelle douleur que de perdre son père le jour de son anniversaire! Tu as joué à la fois le rôle de père et de mère à la disparition de cette dernière. Nous ne manquions jamais de soutien et de protection. Tu nous disais à chaque fois « ndogalou Yalla téla nangou téla noppalou ». Nous acceptons la volonté divine mais le vide que tu as laissé nous plonge dans une solitude insurmontable. Les souvenirs envahissent mon esprit et je me sens tourmentée. La vie continue avec ses joies et ses tristesses, tu n’es malheureusement plus là mais tu es dans mon coeur à jamais. Que le tout puissant vous réunisse au Paradis (Papa, Maman, et mes grandes sœurs) si sa barké mame Seydina Mouhamed (Psl)

Machine Gamer à vendre Contact: 765940434