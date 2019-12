Doudou Seck « Yaye Katy » n’est plus, c’est sur la pointe des pieds que le chanteur à la voix unique est parti ce vendredi matin. Un décès qui a surpris le monde de la lutte, et atterré sa famille et ses proches tous inconsolables. Dans cette série de témoignages glanés au niveau de la maison mortuaire, son ex-femme, la cantatrice Adja Ndickou Thioune se rappelle du père de famille dévoué qu’il était. D’autre part, sa veuve Sokhna Adji fortement marquée par cette perte, reste inconsolable…





