On se rappelle bien le déplacement de Idrissa Seck au village de Fallou Sène suite à son rappel à Dieu. Le leader de Rewmi avait pris l’engagement de la réfection pour la maison de son père. Abdoulaye Sène révèle qu’il n’en est encore rien.

Il y a trois (3) ans que son fils, Fallou Sène est décédé. Ce fut un 15 mai 2018, à l’Université Gaston Berger de la ville de Saint-Louis, lors d’une manifestation réprimée par les forces de l’ordre, alors que les étudiants demandaient le versement de leur bourse. En ces périodes, Abdoulaye Sène a reçu énormément de visites. C’est ainsi qu’Idrissa Seck lui avait promis de réfectionner sa maison. Ce qu’il n’a pas fait jusque-là.

Beaucoup des briques

“Oui, beaucoup ont honoré leur engagement. Idrissa Seck m’avait promis de réfectionner ma maison. Il avait déjà commencé à matérialiser sa promesse, parce que beaucoup de briques ont été même faites, ici, à son nom. Certes, il y a des lenteurs et on espérait que les travaux seraient faits dans un délai beaucoup plus rapide”, a déclaré le père de la victime dans Source A.

Remerciement et espérance

“Idrissa Seck est certainement contraint par les difficultés de la vie. Je ne peux que le remercier pour ses intentions. Certaines de ses briques commencent à se détériorer et on prie pour lui en espérant qu’il a toujours la volonté de l’acheminer”, a-t-il fini par souhaiter.

