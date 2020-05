Le décès de George Floyd a fini d’installer la ville de Minneapolis dans des nuits sombres. Aphone sur cette tragédie depuis le début, l’ancien président américain Barack Obama a publié un communiqué sur Twitter.

“Cela ne devrait pas être ‘normal’ dans l’Amérique de 2020. Cela ne peut pas être ‘normal” a protesté le prédécesseur de Donald Trump.

Selon le premier président noir des Etats Unis “Si nous voulons que nos enfants grandissent dans un pays qui est à la hauteur de ses idéaux les plus grands, nous pouvons et devons faire mieux”

“Mon ami et Keedron viennent peut-être de milieux différents, mais leur détresse est la même. Je la partage, ainsi que des millions d’autres” précise Barack Obama.

Cependant il rappelle : “Nous devons nous souvenir que pour des millions d’Américains, être traité différemment en fonction de la race est tragiquement, douloureusement et de façon enrageante ‘normal’, que ce soit dans leurs relations avec le système de santé, avec le système judiciaire, en faisant du jogging dans la rue ou juste en observant les oiseaux dans un parc”.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R

— Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020